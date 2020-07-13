Российские рынок акций 13 июля не смог последовать за позитивом западных площадок

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок, несмотря на позитивный внешний фон, не смог продолжить восходящую динамику в понедельник под давлением дивидендных отсечек. Так, индекс Мосбиржи по итогам снизился на 1,22%, до 2766,79 пункта, РТС - на 0,9%, до 1234,5 пункта. Доллар к рублю на 19:40 мск снизился на 0,07%, до 70,67 рубля, евро вырос на 0,59%, до 80,35 рубля.

Поддержку нашим акциям оказывала динамика западных фондовых площадок. "В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно", - пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Нейтральным фактором выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидировался в районе $43,3 за баррель. Давление же на российские акции оказали дивидендные отсечки, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Норильского никеля" и "Лукойла", упавшие более чем на 2,5%. "Поводом для продаж служит информация об утечке 45 тонн авиационного топлива на одном из трубопроводов "Норникеля" в Арктике и информация о взрыве и пожаре на автозаправочной станции компании "Лукойл" в Гяндже, промышленном центре на западе Азербайджана", - пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

По мнению аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой, бумаги "Норникеля" "стремятся к новому тесту минимума прошлой недели 18 тыс. 570 рублей, и при его пробое могут опуститься к 18 тыс. 350 рублей".

Прогноз на вторник

Эксперты отмечают, что спрос на активы развивающихся стран в ближайшее время может носить сдержанный характер. "Инвесторы ожидают объявления ОПЕК по итогам заседания комитета совместного министерского мониторинга (JMMC) во вторник или среду официального завершения "жесткой" фазы сделки и повышения квот добычи с августа на 2 млн баррелей до 7,7 мбд. Кроме того, негативное давление на настроение рынка может оказывать обнародованный на днях план повышения налогов Джо Байдена, ключевого оппонента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США", - пояснил Александр Осин.

В "Фридом Финанс" считают, что шансы снижения российского рынка акций завтра преобладают. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2745 - 2800 пунктов и 70,30 - 71,05 рубля соответственно. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2750-2815 пунктов, курс рубля к доллару - 70,4-71,6 рубля.