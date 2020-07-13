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Путин подписал закон о пониженных тарифах страховых взносов для СЭЗ в Крыму

Пониженные тарифы будут действовать до момента, когда объем полученной льготы по страховым взносам превысит объем капитальных вложений плательщика по инвестиционному проекту, скорректированный на повышающий коэффициент

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий установление пониженных тарифов страховых взносов участникам Свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Крыма и Севастополя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ на территориях Республики Крым и города Севастополь после 1 января 2018 года, с 1 января 2020 года устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с учетом некоторых особенностей. Участники СЭЗ, получившие такой статус с 1 января 2018 года, будут применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 года, а те, кто получил такой статус начиная с 1 января 2020 года, - со следующего месяца после получения такого статуса.

Пониженные тарифы будут действовать до момента, когда объем полученной льготы по страховым взносам (то есть разница между общеустановленной суммой взносов и уплаченной по пониженным тарифам) превысит объем капитальных вложений плательщика по инвестиционному проекту, скорректированный на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты устанавливаются правительством РФ в зависимости от вида экономической деятельности участника СЭЗ, исходя из приоритета развития определенных отраслей экономики Крыма и Севастополя.

Предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов устанавливается до окончания периода функционирования СЭЗ. Пониженные тарифы страховых взносов будут применяться участниками СЭЗ в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых в реализации инвестпроекта в СЭЗ, информация о котором содержится в инвестиционной декларации. Закон также уточняет периодичность представления органами управления СЭЗ в налоговые органы перечней рабочих мест граждан, занятых в реализации инвестиционного проекта.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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