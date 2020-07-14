Индекс возобновления работы ресторанов в России вырос за неделю почти на 15%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Почти 70% ресторанов в России возобновили свою деятельность после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, следует из индекса возобновления работы ресторанов, который привела во вторник журналистам информационная служба независимой ресторанной премии Wheretoeat.

Индекс высчитывается еженедельно на основе базы данных - более 3 500 заведений общепита от Калининграда до Владивостока.

"За минувшую неделю [6-12 июля] индекс возобновления работы ресторанов России вновь заметно вырос: почти на 15%. Цифра - 69,2%, неделей раньше - 54,6%. Именно такой процент заведений общепита сегодня официально принимает гостей - в своих стенах и на летних террасах", - сказали в информационной службе.

Индекс увеличился за счет открытия летних террас в Новосибирске и Красноярске. Кроме того, вышли на максимальную мощность ресторанные сообщества Москвы и Краснодарского края. В Москве, в частности, открыты 93,8% заведений, на юге России - 84,3%.

"Текущий индекс, по нашим оценкам, все еще далек от максимального. По-прежнему связаны карантинными ограничениями рестораторы Санкт-Петербурга, Татарстана, Уральского федерального округа, Сибири, Центральной части России. Тревожней всего картина на Урале. Здесь остаются закрытыми (то есть не работают ни на доставку, ни в формате летних террас) 32% заведений", - уточнили составители индекса.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Составляет рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала.