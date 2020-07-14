Товарооборот России и Китая за полгода сократился до $49,15 млрд

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая с января по июнь включительно уменьшился в годовом исчислении на 5,6%, составив $49,15 млрд. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за полгода упал на 6% и составил около $20,94 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай уменьшился на 5,3%, до $28,21 млрд.

Положительное сальдо России за шесть месяцев составило $7,27 млрд, уменьшившись на 2,9% по сравнению с январем - июнем 2019 года.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Внешний товарооборот

Внешний товарооборот Китая за январь - июнь текущего года сократился на 6,6%, составив $2,02 трлн. Экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 6,2%, до $1,09 трлн. Импорт сократился на 7,1%, до $930,94 млрд.

Положительное сальдо Китая за шесть месяцев составило $167 млрд, сократившись примерно на 7,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В то же время с января по июнь 2019 года показатель, напротив, продемонстрировал значительный рост (на 29,7%).

"Наши внешнеторговые отношения развиваются в условиях все более возрастающей нестабильности. Более того, из-за негативного воздействия китайско-американских трений ситуация во второй половине текущего года будет по-прежнему сложной, - прокомментировал глава департамента статистического анализа ГТУ Ли Куйвэнь. - Мы предприняли ряд стимулирующих мер и верим, что нам удастся обеспечить стабильность во внешней торговле".

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году - сократился на 1%, до $4,57 трлн.

Товарооборот Китая и США

Товарооборот Китая и США с января по июнь включительно сократился в годовом исчислении на 9,7%, составив $233,98 млрд. Китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 11,1%, до $177,55 млрд. Импорт американской продукции сократился на 4,8%, до $56,43 млрд.

Положительное сальдо Китая за полгода составило $121,12 млрд, сократившись примерно на 13,7% по сравнению с шестью месяцами 2019 года. "Мы продолжаем придерживаться договоренностей в соответствии с первой фазой китайско-американского торгового соглашения, несмотря на отрицательные показатели, - заявил на брифинге глава департамента статистического анализа ГТУ Ли Куйвэнь. - Стабильное развитие торговли Китая и США имеет крайне важное значение, поскольку от него зависит устойчивый рост экономики двух стран, а также всех прочих государств, восстанавливающихся от пандемии нового коронавируса".

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. Экспорт из Китая в США упал на 12,5% (до $418,5 млрд), поток товаров и услуг в обратном направлении снизился на 20,9% (до $122,7 млрд). Отрицательное сальдо Соединенных Штатов составило около $295,8 млрд, уменьшившись на 8,6%.