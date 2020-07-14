Власти Кубани заявили, что потери от простоя курортов и сопутствующих сфер достигают 20%

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Потери бюджета Краснодарского края от простоя курортной отрасли и смежных с ней сфер из-за пандемии нового коронавируса достигают 20% от общей суммы налоговых поступлений, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор региона, курирующий экономический блок Игорь Галась.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии: с 28 марта курорты, отели и гостиницы не принимали отдыхающих. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, разрешено возобновление приема отдыхающих всеми средствами размещения, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа, а с 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа.

"Если говорить о прямой уплате налогов, то на санаторно-курортную отрасль приходится меньше 5% в общем объеме налоговых поступлений в бюджет региона. Но здесь нужно смотреть шире: с санаторно-курортным сектором взаимоувязаны и сельское хозяйство, и потребительский рынок, обеспечивающие отдыхающих питанием, розничная торговля. Ведь туристы, которые приезжают на наши курорты, оставляют здесь свои денежные средства, давая тем самым развиваться нашему потребительскому сектору. То есть мультипликативный эффект гораздо шире: все доходы, которые нам обеспечивает развитие санаторно-курортного комплекса и сопутствующих отраслей, составляют порядка 20% от общей доли налоговых поступлений", - сказал Галась.

Он отметил, что с точки зрения последствий пандемии, связанных именно с ограничениями в туристической сфере, экономика Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов РФ, пострадала больше других субъектов. По словам вице-губернатора, объем услуг в санаторно-курортном комплексе по состоянию на 1 июня снизился в два раза, то есть на 50%, выпадающие доходы в этом секторе составляют порядка 11 млрд рублей.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.