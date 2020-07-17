Глава Евросовета призвал лидеров ЕС проявить мужество и согласовать бюджет на саммите

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021-2027 годы и фонд восстановления экономики ЕС после пандемии на саммите в Брюсселе. Об этом он заявил в пятницу журналистам по прибытии на саммит.

"Нам предстоит очень сложная дискуссия, это первый физический (очный - прим. ТАСС) саммит с начала кризиса. Это будет очень сложно, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о людях и о европейском будущем. Убежден, что при наличии политической воли и мужества мы сумеем достичь результата", - заявил он.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит подчеркнула, что ЕС сможет выйти из пандемии коронавируса более сильным, если главам государств и правительств сообщества удастся согласовать бюджет и меры по поддержке экономики. "Все предложения [лежат] на столе переговоров, и решение возможно. Если мы все сделаем верно, мы преодолеем кризис и выйдем из него более сильными <...>", - сказала она.

Внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану ЕС в €1,074 трлн и Фонду восстановления экономики после пандемии в €750 млрд. Планы восстановления ЕС, подготовленные Еврокомиссией, предусматривают приоритетные госдотации "зеленым" и цифровым отраслям экономики ЕС, остальное будут финансировать по остаточному принципу.

В четверг источник в Европейском совете сообщил журналистам, что у стран сообщества нет предварительного соглашения ни по способам наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни о будущем распределении между членами ЕС дотаций из евроказны. По последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году ЕС ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.