Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.

Денежные доходы (в среднем на душу населения) снизились во II квартале 2020 года на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года, составив 32,854 тыс. руб. За первое полугодие снижение составило 0,4%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение реальных располагаемых доходов по итогам года на 3,8% и рост в 2021 году на 2,8%. Кроме того, по прогнозу министерства, реальные доходы населения во втором квартале должны были снизится на 6% с учетом принятия антикризисных мер.

Зарплаты

Реальные зарплаты в России в мае 2020 года выросли на 1% по сравнению с маем 2019 года после снижения на 2% в апреле.

За январь - май текущего года реальные зарплаты выросли на 3,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4% по сравнению с маем 2019 года и составила 50 тыс. 747 рублей.

За январь - май среднемесячная начисленная зарплата выросла на 6,2%.

Ниже прожиточного минимума

Численность россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 18,6 млн за I квартал 2020 года, что составляет 12,6% от общей численности населения.

"В I квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,6 млн человек, или 12,6% населения страны", - говорится в комментарии пресс-службы Росстата.

Размер прожиточного минимума составил в I квартале 11 731 руб. для трудоспособного населения, 8 944 руб. для пенсионеров и 10 721 руб. для детей.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года доход ниже прожиточного минимума имели 20,9 млн россиян, или 14,3% населения страны. Как пояснили в пресс-службе Росстата, доля малоимущего населения в I квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3 млн человек. "В значительной степени это связано с ростом среднедушевых доходов, которые выросли на 4,65% (в I квартале 2019 года среднедушевые доходы составляли 30 тыс. 242 рубля, а в I квартале 2020 года - 31 тыс. 647 руб.), что выше роста инфляции за год (изменение ИПЦ (индекс потребительских цен - прим. ТАСС) за I квартал 2020 года к аналогичному периоду 2019 года - 2,4%). Этому способствовало увеличение с 1 января социальных выплат", - отметили в ведомстве.

В частности, были проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,6%. Кроме того, семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, назначена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, а также право на получения материнского капитала предоставлено женщинам, родившим первого ребенка.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил национальную целью - снизить уровень бедности в два раза с 13,3% до 6,6%. Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе: Республика Алтай, Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области, Алтайский, Пермский и Приморский края.