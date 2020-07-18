"Аэрофлот" открыл регулярные рейсы в Орск и Пензу из Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу открыла регулярные рейсы из Москвы в Орск (Оренбургская область) и Пензу, сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы Москва - Орск - Москва и Москва - Пенза - Москва будут выполняться ежедневно.

Первый рейс SU 1060 из Шереметьево в Орск, согласно информации онлайн-табло московского аэропорта, вылетел в 2:10 мск, обратный рейс из Орска совершил посадку в 8:17 мск. Рейс SU 1544 в Пензу вылетел из Шереметьево в 9:50 мск и вернулся в Москву в 13:38.

Ранее гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о том, что "Аэрофлот" планирует в 2020 году восстановить перевозки на 50%, до 30 млн пассажиров. В 2019 году группа компаний перевезла 60,7 млн пассажиров.