Трамп прогнозирует бум на бирже к президентским выборам в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что показатели фондового рынка достигнут рекордно высокого уровня к выборам 3 ноября, несмотря на старания представителей Демократической партии затормозить процесс отмены санитарных ограничений и восстановление американской экономики. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News , фрагмент которого был опубликован в воскресенье.

Глава государства отрицательно ответил на вопрос, создадут ли проблемы для его переизбрания рост числа случаев заражения коронавирусом и приостановка процесса отмены санитарных ограничений во многих штатах. "Нет, я так не думаю. Я считаю, что экономика замечательно растет, хотя демократы хотят держать ее "закрытой" как можно дольше, потому что считают это благоприятным для выборов", - сказал Трамп, выразив уверенность в том, что состояние американской экономики улучшается "такими темпами, которые никто не ожидал".

Президент напомнил, что индекс электронной биржи Nasdaq 6 июля поднялся до рекордной отметки - 10 431 пункт, а промышленный индекс Dow Jones близок к максимуму. "Фондовый рынок достигнет самого высокого показателя в истории, возможно, уже 3 ноября", - предположил он.

Трамп признал, что ему не нравится терпеть поражение, в том числе на выборах. "Я не люблю проигрывать. Я проигрываю нечасто", - отметил он.

Международный валютный фонд (МВФ) 17 июля опубликовал прогноз, согласно которому спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. "Несмотря на постепенное смягчение [санитарно-эпидемиологических] ограничений на уровне штатов и отмену распоряжений о карантине на дому с конца апреля, сопутствующий экономический ущерб был огромным. <...> Почти 15 млн американцев потеряли работу, многие предприятия мелкого и крупного бизнеса переживают финансовый стресс, а перспективы являются крайне неопределенными", - подчеркнули специалисты МВФ.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии отмечаются рекордные показатели заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.