Первый пассажирский поезд отправился в Вологду из Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Первый пассажирский поезд в Вологду отправился в понедельник с железнодорожного вокзала Симферополя, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Сегодня из Симферополя отправился первый пассажирский поезд в Вологду. Это новое направление компании "Гранд Сервис Экспресс". Поезд № 552/551 Симферополь - Вологда будет курсировать раз в три дня и следовать через такие города, как Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону", - сообщили в пресс-службе.

Первый состав отправился из Симферополя в 00:55 мск, он прибудет в Вологду 22 июля, в 15:26. Из Вологды первый поезд отправится 23 июля в 04:16 мск и прибудет в Симферополь 25 июля в 16:10. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 3 018 км.

В составе поездов - купейные и плацкартные вагоны, в которых в автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах предусмотрены биотуалеты. Стоимость проезда составляет от 3 768,80 рублей в плацкартных вагонах и от 6 238,70 рублей - в купейных.

"Стоимость регулируется динамическим ценообразованием, в зависимости от множества факторов она может падать или расти. Стоимость проезда зависит не только от расстояния, но и от таких факторов, как время года, день недели, количество дней до отправления поезда и спрос на данное направление", - сообщил собеседник агентства.

Созданная в 2002 году, компания ГСЭ специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва - Санкт-Петербург.