В Магаданской области расширили меры поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса

ТАСС, 20 июля. Магаданская областная дума приняла закон о расширении льгот для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается в понедельник на сайте облдумы.

"Магаданская областная дума приняла закон, расширяющий льготы для колымских предпринимателей, на деятельности которых могут негативно сказаться ограничения из-за пандемии коронавируса. В этом году больше организаций воспользуются пониженными налоговыми ставками и льготой по уплате транспортного налога", - говорится в сообщении.

Принятый закон освободил от уплаты транспортного налога в 2020 году граждан, занятых в сфере пассажирских перевозок, в том числе водителей такси и компании, предоставляющие в аренду автомобили с водителем.

Собственники точек общественного питания смогут снизить арендные платежи и уплатить меньший налог на имущество организаций. Музеи в этом году смогут применять пониженные налоговые ставки - 2% или 5% в зависимости от выбранной формы налогообложения.

В апреле депутаты Магаданской областной думы снизили до 2% и 5% налоговые ставки для предприятий из наиболее пострадавших отраслей, таких как гостиницы, кинотеатры и спортивные учреждения. Для туристических агентств и туроператоров налоговая ставка снизилась до 1%.

Кроме того, предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по городским и межмуниципальным маршрутам, освободили от транспортного налога. Для собственников зданий и помещений, предоставляющих их в аренду представителям малого и среднего бизнеса, налог на имущество снижен на сумму снижения арендных платежей.