Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей, из которых уже в этом году будет направлено 4 млрд рублей, в следующем - еще 6 млрд рублей за счет перераспределения бюджетных средств. Соответствующее постановление подписано", - сказал глава кабмина.

Говоря об утвержденном документе, Мишустин пояснил, что кабмин предоставит аграриям возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. В первую очередь речь идет о краткосрочных, до одного года, льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году, добавил премьер. Он указал, что этот заем можно будет продлить и получить отсрочку по начисленным процентам. На такую же отсрочку могут рассчитывать и заемщики, которым был предоставлен инвестиционный кредит.

Кроме того, по его словам, подписано постановление правительства, "которое дает аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в отдельный перечень, возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам, при условии, если половина их доходов получена от этих сезонных работ".

Ожидается, что с этим постановлением больше сельхозпроизводителей смогут воспользоваться такой формой поддержки. По словам премьера, "в обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций".