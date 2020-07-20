Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет от Национального банка шагов в направлении поддержки реального сектора экономики, обеспечения роста ее кредитования.

"Еще раз повторяю: я жду от Национального банка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы, прежде всего по поддержке реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскому народу", - сказал Лукашенко на встрече в понедельник с руководством Нацбанка, сообщает агентство БелТА.

По словам президента, в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования. "Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы, следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами, иного не дано", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо "задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики". "При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются", - сказал Лукашенко, указав, что цены на некоторые товары поднялись почти в два раза.

Лукашенко обратил внимание, что перед новым составом правительства поставил задачу не просто не допустить падения национальной экономики в этом году, а и найти возможности для движения вперед. "От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что есть предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им нужна помочь. "Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие, - сказал он. - Но тем, у кого есть "живые" экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные". По словам Лукашенко, надо идти "навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки".

"Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации", - подчеркнул президент.