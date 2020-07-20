Путин продлил до 2026 года период для приватизации предприятий Роскосмоса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2026 года срок переходного периода для преобразования оставшихся государственных унитарных предприятий (ГУП) Роскосмоса в акционерные общества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что Роскосмос осуществляет права собственника имущества подведомственных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений до 13 июля 2020 года. Согласно указу президента РФ от 12 мая 2016 года, подведомственные корпорации ГУП подлежат преобразованию в акционерные общества с последующей передачей Роскосмосу 100% акций.

Законом продлевается установленный федеральным законом срок переходного периода до 1 января 2026 года, в течение которого корпорация обеспечит преобразование указанных выше организаций.

К настоящему моменту в акционерные общества преобразованы восемь предприятий корпорации, два предприятия завершают соответствующие процедуры (изданы распоряжения Росимущества об условиях их приватизации), пять организаций находятся в стадии подготовки к приватизации.

Закон позволит корпорации продолжать осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении предприятий корпорации, функции учредителя федеральных государственных учреждений, подведомственных корпорации, права собственника имущества, находящегося в оперативном управлении данных учреждений.