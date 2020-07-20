В Минкомсвязи заявили, что не более 3% СМИ испытывают проблемы с получением господдержки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 2-3% СМИ, пострадавших в результате пандемии коронавируса, в настоящий момент испытывают проблемы с получением государственной поддержки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин по итогам совещания с главами Союза журналистов России (СЖР) и Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Ранее в ведомство от СЖР и НАТ поступил перечень СМИ, которые жаловались на то, что не могут получить поддержку со стороны государства. Постановлением правительства были указаны коды ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), по которым выделяется помощь, но не все смогли воспользоваться помощью.

Как сообщил Волин, по итогам обработки всех обращений было выявлено, что ряд изданий фигурируют в списке по два-три раза. В итоге осталось 1 тыс. 50 обращений, из них 550 - это СМИ с государственным участием, где господдержка изначально оказывается либо бюджетированием, либо госзаданием, либо субсидиями, при этом у большинства из них есть право на отсрочку налоговых платежей.

"Если расширить помощь на весь код, то количество попадающих под помощь будет очень велико, а СМИ среди них мало, - сказал Волин. - Вот тогда медиа пострадают, потому что на них денег может просто не хватить. Реальные проблемы с господдержкой примерно у 2-3% СМИ в масштабах страны, но среди них есть и чисто рекламные издания".

Он пояснил, что 225 из указанных в списке - это малый и средний бизнес, 191 - малый бизнес и микропредприятия, у которых есть право на кредит, субсидии, отсрочку или рассрочку по уплате налогов, мораторий на банкротство. Все они могут получить госпомощь. Есть также 126 газет, у которых код - просто издательская деятельность, как у типографий, где печатают календари и визитные карточки. 89 заявивших о проблемах жалуются на то, что долго решается вопрос с предоставлением льготных кредитов, но кредиты при этом региональные СМИ все же получают.

280 имеют проблемы с ОКВЭД, при этом 80 из них оформлены как рекламные агентства и издают СМИ типа "Экспо-ювелир", "Ювелирный бизнес", "ЮвелирТех", "Рекламная неделька". Кроме того, по словам Волина, выявлены непрофильные коды, в числе которых деятельность автомобильного и грузового транспорта, сдача в аренду недвижимости, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Ситуация в Кировской области

Со своей стороны, глава СЖР Владимир Соловьев рассказал ТАСС, что сейчас представители Союза понимают, как помочь 2,5% обратившихся за помощью.

"22 июля мы совместно с Минкомсвязью, НАТ и другими экспертами проведем онлайн-семинар с разъяснениями о том, как узнать, что кому положено, и что надо сделать, чтобы получить поддержку. Почти вся информация доступна в автоматическом режиме - на сайте Федеральной налоговой службы, где надо ввести ИНН СМИ", - добавил он.

Отвечая на вопрос о ситуации в Кировской области, где одновременно сразу три издания на своих обложках разместили информацию о невозможности получить помощь, Соловьев заметил, что все три СМИ принадлежат одному холдингу, другие издания акцию не поддержали. Причем для одного из изданий помощь уже одобрена.

"Всего за помощью в области обращалось 98 организаций. 49 получили как минимум субсидии по линии налоговой, еще 30 изданий имеют право на отсрочку по налогам и мораторий на банкротство, - рассказал Соловьев. - 38 районных газет имеют субсидии из местного бюджета. По итогам подписной кампании в Кировской области на второе полугодие 2020 подписные тиражи сократились на 5%, но падения в деньгах за счет увеличения цены подписки не произошло".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень была внесена деятельность, связанная с печатанием газет.