Исследование: спрос на бумаги эмитентов РФ в этом году превысил показатели всего 2018 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Спрос инвесторов на облигации надежных российских эмитентов только за первое полугодие 2020 года превысил показатели всего 2018 года и почти достиг результатов 2019 года. Об этом говорится в анализе выпусков еврооблигаций эмитентов РФ аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, с которым ознакомился ТАСС.

После активного первого квартала 2020 года в марте - апреле рынки капитала на короткое время закрылись из-за неопределенности, связанной с коронавирусом и волатильностью цен на нефть. Тем не менее, снижение ставок и дополнительная ликвидность от правительств США и Европы, повысили спрос инвесторов на облигации надежных эмитентов, пояснил результаты исследования руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и Центральной и Восточной Европы Рустем Терегулов.

"Это привело к успешному закрытию шести сделок во II квартале 2020 года. В результате общий объем привлеченных средств только за первую половину 2020 года составил $11,2 млрд, что значительно превышает показатель всего 2018 года ($7,8 млрд), и почти достиг $13 млрд, привлеченных в течение всего 2019 года", - отметил он.

В частности, в июне благоприятные рыночные условия позволили "Сибуру" пробить исторический рекорд российского корпоративного рынка (купон ниже 3% за долларовые пятилетние облигации), добавили в компании. Терегулов также отметил, что перспективы рынка еврооблигаций в III квартале 2020 года можно назвать как сдержанно оптимистичные.

Анализ, проведенный PwC, содержит выборочные выпуски еврооблигаций российских эмитентов с 1 января 2019 года по 30 июня 2020 года. В выборку вошли банки и компании финансового сектора, в том числе - материнская компания Альфа-банка, ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания), Совкомбанк и МКБ (Московский кредитный банк), а также корпоративного сектора - "Сибур", "Газпром", "Алроса" и "Лукойл".