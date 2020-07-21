Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

ТАСС, 21 июля. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится во вторник на сайте журнала.

По его данным, к настоящему моменту состояние Маска оценивается в $74,2 млрд. В настоящий момент Forbes ставит Маска на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты. Шестое место с состоянием $72,2 млрд занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, на седьмом месте находится глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($72 млрд).

Вместе с тем 49-летний Маск по-прежнему уступает главе компании Facebook Марку Цукербергу ($90,3 млрд). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($113,8 млрд) и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием $189 млрд. Последний остается богатейшим человеком планеты уже третий год подряд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.