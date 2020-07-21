Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.

Инициативу поддержали 336 конгрессменов, 71 законодатель высказался против. Члены Палаты представителей считают, что приложение якобы может представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. По их версии, компания - владелец TikTok пекинская ByteDance собирает данные американцев, которые могут быть использованы при кибератаках против США.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Белый дом рассматривает возможность внесения китайского приложения в черный список Министерства торговли США, что позволит избежать передачи личных данных граждан США в Китай. Такая мера будет означать, что американские компании, в том числе Apple, не смогут предоставлять TikTok на своих платформах ПО для установки обновлений программы. Отмечается, что окончательное решение относительно мер против разработанного в Китае приложения, как ожидается, будет принято в течение месяца.

6 июля госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Самому проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени, начала зимы.