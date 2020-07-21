{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии

В правительстве королевства уточнили, что это более 11% ВВП страны

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Испания получит около €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правительства королевства по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

На эту тему

"Во время переговоров правительство Испании смогло получить примерно €140 млрд в течение следующих шести лет: более 11% ВВП нашей страны, - уточняется в коммюнике. - €72,7 млрд будут [выделены в виде] грантов (безвозмездная помощь - прим. ТАСС)".

"Это великое соглашение для Европы и для Испании, - сказал премьер королевства Педро Санчес. - Не сомневайтесь, сегодня была написана одна из самых ярких страниц в истории Евросоюза". Глава кабмина также сравнил достигнутое соглашение по фонду восстановления с "планом Маршалла, который призван дать решительный на кризис", вызванный пандемией.

Во вторник было объявлено, что главы государств и правительств ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021 - 2027 годы на €1 074,3 млрд и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Работа саммита затянулась почти на пять дней.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс евро опустился до 81,5 рубля
Читать полностью