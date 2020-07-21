Сбербанк профинансировал компании группы "Аэрофлот" на 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сбербанк профинансировал пять компаний группы "Аэрофлот" на 1,8 млрд рублей по льготной программе кредитования под 2% годовых на поддержку занятости. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Сбербанк финансирует пять компаний группы "Аэрофлот" на общую сумму 1,8 млрд рублей по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года", - указано в сообщении.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в пресс-релизе, считает, что комплексная поддержка, оказанная Сбербанком группе "Аэрофлот", поможет компаниям максимально оперативно возобновить свою деятельность

"Мы уже реализовали ряд сделок с нашим давним и надежным партнером - группой "Аэрофлот" - в рамках различных государственных программ. В рамках нового финансирования был предоставлен льготный кредит авиакомпании "Россия" на сумму 638 млн рублей. Остальные средства пойдут на поддержку авиакомпаний "Аврора" и "Победа", также кредиты будут предоставлены поставщику бортового питания "Аэромар" и гостиничному оператору "Шеротель", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в июне Сбербанк заключил с ПАО "Аэрофлот" кредитное соглашение на сумму 31 млрд рублей сроком на пять лет. Помимо этого, в середине мая Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании. Также кредитным комитетом банка была одобрена реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании "Победа".

О госпрограмме

Государственная программа кредитования на зарплату под 2% годовых реализуется в рамках постановления правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года. Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости - 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита - до 30 июня 2021 года.