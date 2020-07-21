Члены СФ разработали законопроект о запрете выдавать кредиты несовершеннолетним

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации Андрей Кутепов и Татьяна Кусайко направили в правительство РФ для получения официального отзыва законопроект, запрещающий выдавать несовершеннолетним кредиты, за исключением образовательных. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета палаты по экономической политике Андрей Кутепов.

Согласно законопроекту, имеющемуся в распоряжении ТАСС, "несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, если они не приобрели полную дееспособность, <...> не вправе самостоятельно совершать сделки, в результате которых возникают заемные обязательства, за исключением случаев получения образовательного кредита". В Гражданском кодексе (ГК) РФ предлагается прописать, что "заемщиком по кредитному договору вправе выступать лицо, достигшее совершеннолетия", за исключением некоторых случаев, предусмотренных статьей 26 ГК РФ.

Как отметил Кутепов, в настоящее время возможно оформление микрозаймов в упрощенном порядке, в том числе дистанционно через интернет (так называемые займы на карту). Кроме того, по словам сенатора, подросток может получить наличные деньги у знакомого или незнакомого лица, написав при этом расписку, или приобрести в рассрочку смартфоны, планшеты и аксессуары к ним.

"Судебная практика также знает случаи вступления несовершеннолетними под видом совершения мелких бытовых сделок в отношения, явно не предусмотренные положениями действующего законодательства, такие как внесение ставок на спорт с использованием денежных средств родителей или приобретение вещи на сумму почти в 30 тыс. рублей. Таким образом, можно заключить, что проблема совершения несовершеннолетними сделок является реальной и возникает на практике, причем действующая редакция законодательства ее существованию не препятствует", - отметил парламентарий.

"Предложенные изменения позволят ограничить возможность заключения несовершеннолетними сделок, из которых возникают заемные обязательства, исключив имеющиеся законодательные неточности, и более полно защитить имущественные интересы граждан. Принятие проекта федерального закона будет способствовать повышению уровня защищенности имущественных интересов несовершеннолетних граждан", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.