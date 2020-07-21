Создание Фонда развития Арктики включено в нацплан восстановления экономики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Проект по созданию Фонда развития Арктики вошел в план по восстановлению экономики. Как сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции во вторник, половина налоговых поступлений от проектов с господдержкой в Арктике будет перечисляться в фонд развития макрорегиона.

"В структуру плана правительства по восстановлению экономики вошла такая мера, как создание Фонда развития Арктики, в который будут перечисляться 50% от объемов налоговых поступлений новых проектов, осуществленных с господдержкой на территории арктического региона. <…> То есть деньги будут возвращаться обратно в Арктику, и их мы планируем расходовать на социальную поддержку и поддержку развития территории", - сказал Трутнев.

В июле должна начаться реализация национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса, стоимость которого сейчас оценивается в 5 трлн рублей. В середине июня пресс-служба правительства сообщила, что проект общенационального плана восстановления экономики страны после его доработки был направлен президенту РФ.

В кабмине подчеркнули, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Советом Федерации, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией" и "Опорой России", Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества.