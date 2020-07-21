Меры по развитию авиации на Дальнем Востоке в случае успеха применят в Арктике

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ готово применить меры по развитию авиасообщения для Дальнего Востока, которые включают расширение маршрутной сети, и в Арктической зоне РФ в случае их успеха, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"На сегодняшний день на Дальнем Востоке перевозится 1 млн пассажиров в сезон, увеличение до 2 млн при условии сохранения доступной стоимости билетов стоит порядка 30 млрд рублей. В этом случае мы создаем систему авиационного сообщения по всем населенным пунктам, которые губернаторы считают необходимыми, где есть условия для посадки воздушных судов. <...> Почему я об этом говорю - создавая такую систему на Дальнем Востоке, если все получится, мы будем расширять на Арктический регион", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что для развития авиасообщения Дальнего Востока важно в том числе снижать стоимость авиатоплива, которая завышена на данный момент для макрорегиона, а также расширять парк самолетов судами российского производства. В том числе запланировано производство малых воздушных бортов в 2022-2023 годах.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики России в Арктике до 2035 года. Авиационной составляющей в этом документе уделено особое внимание. Среди основных задач социального развития Арктической зоны названо обеспечение круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных авиаперевозок по доступным ценам. А среди задач в сфере развития инфраструктуры указано развитие сети аэропортов и посадочных площадок.