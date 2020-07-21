Стратегию развития Арктики планируют подписать в августе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стратегия развития российской Арктики сейчас находится на согласовании в администрации президента РФ, планируется, что документ будет подписан в августе, сообщил во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе пресс-конференции.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года, которая объединит мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"Это один из важных стратегических документов нашей страны. Я напомню, есть основа, а есть стратегия. Основы [развития Арктики] президент уже подписал. Стратегия находится на согласовании в администрации президента, и мы ожидаем, что в течение августа этот документ будет подписан", - сказал Козлов.

Документ был разработан для реализации основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года, утвержденных ранее указом президента. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Минвостокразвития разрабатывало положения стратегии совместно с арктическими регионами и представителями научного сообщества.

В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года. На основе стратегии разрабатывается госпрограмма развития Арктики, которая будет предусматривать конкретные шаги, в том числе по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Кроме того, утверждены льготы для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.