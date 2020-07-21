Госдума приняла закон, снимающий ограничения Бюджетного кодекса в сроках принятия законов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, снимающий прописанные в Бюджетном кодексе РФ ограничения на принятие поправок в налоговое и бюджетное законодательство, увязанные со сроками внесения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетний плановый период, а также предусматривающий меры поддержки региональных бюджетов. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно действующим нормам Бюджетного кодекса, законы, меняющие налоговое законодательство или регулирующие бюджетные правоотношения, которые приведут к изменению доходов бюджета, должны быть приняты до дня внесения в Госдуму бюджета на трехлетку. Таким образом, все налоговые и бюджетные законы, которые вступят в силу в текущем году, должны быть внесены не позднее 1 октября предшествующего года (до 1 октября в Госдуму вносится очередной проект трехлетнего федерального бюджета). Закон признает эти статьи утратившими силу. Кроме того, предусматривается, что бюджетный прогноз вносится в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетный кодекс дополняется новыми основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения в бюджет РФ. Таким основанием будет возможность перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию гособоронзаказа в целях обеспечения госпрограммы вооружения в соответствии с законами, решениями президента и правительства РФ, а также решениями госзаказчиков в случаях, установленных правительством РФ. Еще одним основанием станет перераспределение средств для госзакупок (при осуществлении централизованной закупки).

В систему налоговых доходов бюджетов субъектов РФ войдут доходы от акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло (они будут зачисляться по нормативу 100%). С 1 июля 2020 года дифференцированные нормативы распределения региональной доли акцизов на средние дистилляты между субъектами РФ будут утверждаться в федеральном бюджете.

Также устанавливается, что в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) не включаются объекты недвижимого имущества, в отношении которых предусматривается предоставление бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом указанного объекта в собственность лизингополучателя.

Соглашения о субсидиях

Документом предусмотрена возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям (кроме госкорпораций) на срок, превышающий период бюджетного планирования, а также вводятся обязательные условия предоставления субсидий, предоставляемых юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физлицам. Аналогичные положения уже действуют в отношении коммерческих компаний. Благодаря этим изменениям будут созданы дополнительные условия для реализации нацпроектов, поскольку НКО смогут более эффективно использовать бюджетные средства и планировать свою деятельность на годы вперед, а граждане получат доступные и качественные услуги в социальной сфере, подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает осуществление участниками бюджетного процесса операций при исполнении договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости путем зачисления средств на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в сфере жилищного строительства.

С 1 июля 2019 года использование счетов эскроу стало единственно возможным механизмом привлечения средств для долевого строительства, однако у регионов и муниципальных образований в настоящее время нет возможности работать с этим видом банковских услуг, сказал ранее Володин. После принятия поправок в Бюджетный кодекс они смогут перечислять бюджетные деньги на счета эскроу в один из уполномоченных банков для расселения аварийных домов и обеспечения квартирами нуждающихся граждан, что позволит эффективнее решать жилищные вопросы и создавать новые рабочие места в регионах, а также станет стимулом для развития строительной отрасли в целом, полагает председатель Госдумы.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусматривается, что суммы штрафов, установленных КоАП РФ за административные правонарушения, выявленные должностными лицами государственных внебюджетных фондов, в размере 100% будут зачисляться в бюджеты этих фондов. Уточняются виды штрафов, которые будут зачисляться в бюджеты субъектов РФ в размере 100%. Также закрепляется, что налоговые доходы от акцизов на средние дистилляты, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ, в 2020 году будут распределяться территориальными органами Федерального казначейства между бюджетами субъектов РФ в соответствии с приложением к законопроекту.

Также поправками исключается необходимость утверждать законом о федеральном бюджете распределение между субъектами РФ субвенций, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ. На два года (до 1 февраля 2024 года) продлевается срок, на который, начиная с 1 февраля 2016 года, приостановлено действие положения Бюджетного кодекса РФ о том, что одним из источников формирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) являются доходы от управления средствами ФНБ (эти доходы направляются на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета).

Устанавливается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году по решению правительства общий объем расходов бюджета РФ может быть увеличен без внесения поправок в бюджет в объеме до 1,8 трлн рублей на цели перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные кабмином. Кроме того, корректируются правила и сроки предоставления бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов и субсидий из федерального бюджета.

До 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета, выделяемые на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", не будет распространяться требование Бюджетного кодекса о соответствии предельного уровня софинансирования расходных обязательств региона из федерального бюджета нормам, установленным правительством.

Изменена адресность санкций за экологический ущерб по федеральным водным объектам. Согласно поправке кабмина, по водным объектам, находящимся в федеральной собственности, штрафы зачисляются в федеральный бюджет, если водные объекты находятся в региональной собственности, штрафы зачисляются в региональные бюджеты, если объект в муниципальной собственности - то штраф зачисляется в муниципальные бюджеты.

По словам председателя Госдумы, "принятый закон - это часть работы Госдумы и правительства РФ по поддержке региональных бюджетов и запуску дополнительных механизмов преодоления региональными экономиками негативных последствий пандемии коронавируса".