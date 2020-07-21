Госдума приняла закон о наделении ГК "Ростех" дополнительными полномочиями

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий госкорпорацию "Ростех" отдельными полномочиями собственника имущества федеральных казенных предприятий, преобразуемых в акционерные общества. Документ был инициирован правительством РФ.

Действующая редакция закона "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" не позволяет корпорации осуществлять полномочия собственника имущества федеральных казенных предприятий. Принятым законом предусмотрено наделение госкорпорации отдельными полномочиями собственника имущества федеральных казенных предприятий на переходный период с момента их передачи корпорации до завершения их акционирования, что не противоречит закрепленным действующим законодательством особенностям правового положения, а также функциям госкорпорации и не предусматривает постоянное управление государственным имуществом.

"Принятие предлагаемых изменений обеспечит возможность повышения эффективности функционирования отрасли боеприпасов и спецхимии за счет реформирования ее структуры путем интеграции подведомственных Минпромторгу России предприятий в единый контур управления корпорации. Это позволит объединить всю кооперацию разработчиков и производителей боеприпасов под единым управлением, сформировать оптимальные режимы загрузки и взаимодействия предприятий и создать на этой основе устойчивую экономическую структуру промышленности боеприпасов и спецхимии, обеспечив, в том числе, условия для увеличения выпуска продукции гражданского назначения", - говорится в пояснительной записке.