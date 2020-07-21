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Госдума уточнила порядок перехода доли к ООО при выходе из него участника

Если общество является кредитной организацией, к такому обществу доля переходит с даты получения заявления участника общества о выходе из него

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором и третьем чтениях законопроект об уточнении порядка передачи доли участника общества с ограниченной ответственностью (ООО) данному обществу в случае выхода.

Согласно тексту закона, при подаче заявления о выходе из ООО его участником его доля переходит к обществу с даты получения заявления или с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в зависимости от того, что произойдет раньше.

Если общество является кредитной организацией, к такому обществу доля переходит с даты получения заявления участника общества о выходе из него.

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