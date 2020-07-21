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Госдума уточнила во II чтении процедуру внесения в реестр сведений о выходе из ООО

Законопроект также вводит норму, согласно которой уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании процедуры внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Документ инициирован кабмином в рамках мероприятий по трансформации делового климата.

Законопроектом предусматривается, что переход к обществу доли или части доли вышедшего участника будет осуществляться с даты получения заявления о выходе из общества или даты внесения соответствующей записи в реестр в связи с выходом участника из общества в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. В соответствии с законопроектом нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе из общества, подает в регистрирующий орган заявление о внесении соответствующих изменений в реестр и после получения документа, подтверждающего факт внесения записи в реестр, передает обществу, к которому перешла доля вышедшего участника, копию направленного в регистрирующий орган заявления.

Законопроектом также вводится норма, согласно которой уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо имеющих определенные признаки, например обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера. Кроме того, право на выход из общества может быть обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, а также предоставлено по единогласному решению общего собрания участников общества.

Во втором чтении в документ была внесена 1 поправка.

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