Госдума одобрила закон о порядке вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. Документ инициирован правительством РФ.

В настоящее время отсутствует механизм по разработке, оценке и реализации замещающих мероприятий по обеспечению возможности вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации. Установленный законом "Об электроэнергетике" двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации не позволяет в должной мере обеспечить разработку и реализацию таких мероприятий, отмечают в кабмине.

По оценке Минэнерго России, отсутствие эффективного механизма по выводу объектов электроэнергетики из эксплуатации в целом снижает надежность энергосистемы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей.

Законом предусматривается проведение процедуры оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установление порядка определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источников их финансирования. Согласно документу, системный оператор наделяется полномочиями по участию в формировании и выдаче технологических требований при вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации. Уточняются полномочия правительства РФ в сфере вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации - оно будет утверждать правила такого вывода.

Документ предусматривает, что госрегулированию подлежат цены (тарифы) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электроэнергии, в отношении которых предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации (такие цены устанавливаются в виде порядка их определения), а также плата за реализацию сетевой организацией вывода из эксплуатации объекта по производству электроэнергии (в состав такой платы не включаются расходы на выполнение инвестпрограммы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии).

Решение о согласовании вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации или о направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода принимается в отношении каждой линии электропередачи, оборудования и (или) устройства каждого объекта по производству электроэнергии или объекта электросетевого хозяйства отдельно, при этом приостановление вывода из эксплуатации одного объекта в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого объекта не допускается, за исключением случаев, установленных правительством.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента опубликования.