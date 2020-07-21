ПФР за полгода выдал почти 600 тыс. сертификатов на материнский капитал

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) за полгода выдал более 590 тыс. сертификатов на материнский капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за данный период составила 110 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте ПФР.

"За первые шесть месяцев 2020 года Пенсионный фонд России выдал семьям более 590 тыс. сертификатов на материнский семейный капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за этот период составила свыше 110 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска. Теперь материнский капитал выдается после рождения или усыновления первого ребенка.

"С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале Госуслуг. За три месяца территориальные органы Пенсионного фонда оформили более 230 тыс. сертификатов без заявления родителей", - уточняется в сообщении.

Кроме того, с апреля семьям стало легче распоряжаться средствами материнского капитала на самое популярное направление, которое выбирают порядка 60% семей - оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий.

Программа маткапитала

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей.

Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 617 рублей.