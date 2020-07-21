Серийное производство грузовика Mercedes-Benz класса Евро-6 начнется в России в ноябре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Евро-6 начнется в ноябре 2020 года за заводе "Даймлер Камаз Рус" в Набережных Челнах. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время премьерного показа автомобиля.

"Запуск данной модели позволит российским международным перевозчикам использовать отечественный седельный тягач для зарубежных транспортных перевозок и не платить повышенные дорожные сборы, за использование транспортных средств экологического класса 5 и ниже. В настоящее время Mercedes Actros проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе текущего года, а уже в ноябре запланирован запуск серийного производства", - сказал Мантуров.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что автомобиль соответствует текущим требованиям по локализации.

"Забота об экологии и целенаправленный переход на более экологичные машины - глобальная приоритетная задача Daimler Truck AG", - прокомментировал генеральный директор "Даймлер Камаз Рус", официальный производитель и дистрибьютор грузовиков Mercedes-Benz в России Андреас Дойшле.

Седельный тягач класса Евро 6 оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 471 нового поколения мощностью 449 лошадиных сил и системой впрыска топлива X-Pulse. Для соответствия экологическому классу усовершенствован процесс сгорания топлива и система нейтрализации отработавших газов.