Мишустин призвал как можно скорее ввести в правовое поле все форматы дистанционной работы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Все форматы работы в дистанционном режиме нужно как можно быстрее ввести в правовое поле, уточнив права и обязанности работников и работодателей. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Сейчас нам нужно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, будь она временная или постоянная. Предстоит также уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей", - сказал глава кабмина.

Он обратил внимание на принятие Думой в первом чтении совместного законопроекта депутатов и сенаторов, в том числе спикеров обеих палат российского парламента - Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, о корректировке норм Трудового кодекса (ТК) РФ. "Считаю эту инициативу очень своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект", - сказал Мишустин. Премьер рассчитывает, что предложенные изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости.

Глава кабмина в целом отметил, что цифровизация меняет рынок труда. "Мы сориентируем вузы на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году", - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что со следующего года на портале "Работа в России" появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. По словам Мишустина, дополнительное профессиональное образование можно получить и на базе "Ворлдскиллс Россия".

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.