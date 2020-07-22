Мишустин рассчитывает, что Госдума 22 июля примет закон о "регуляторных песочницах" в IT

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что Госдума 22 июля примет закон об экспериментальных правовых режимах (так называемых "регуляторных песочницах") в сфере цифровых инноваций.

Выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, он сказал: "Сформируем максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций. Обкатывать их можно будет, в том числе в условиях экспериментальных режимов, так называемых "песочниц". Рассчитываем, что соответствующий законопроект будет вами, коллеги, принят сегодня".

Премьер отметил, что правительство подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли. "Мы приступили к проведению "налогового маневра" для российских IT-компаний. Правительство внесло в Государственную думу необходимые для этого поправки в законодательство", - добавил он.

По словам главы кабмина, российской экономике необходим технологический рывок, "нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект". "О такой задаче неоднократно говорил президент. На наших глазах происходит стремительная цифровая трансформация всех сфер жизни общества, это открывает больше возможностей для людей и бизнеса", - добавил он.

Мишустин подчеркнул, что "компании и целые государства сильно зависят от оборудования и программного обеспечения, и лидерами становятся те из них, кто может предоставлять комфортные и качественные технологические решения, максимально быстро внедрять их у себя и предлагать другим странам". "Остальным, к сожалению, суждено быть лишь потребителями без собственных цифровых платформ, софта и разработок", - добавил он.