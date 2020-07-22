Импортеры и производители духов начали поставки маркированной продукции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Импортеры и производители духов и туалетной воды начали поставки продукции, маркированной цифровыми кодами Data Matrix. Об этом в среду сообщил руководитель товарной группы парфюмерии оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов в ходе вебинара "Инструкция по маркировке парфюмерной продукции".

"1 октября не наступило, но импортеры и производители в Российской Федерации уже начинают маркировать товар для того, чтобы в рынок товар уже поступал маркированный", - сказал он.

Парфенов добавил, что в настоящее время в системе более 4,5 тыс. участников. "Еженедельно прибавляется по 80-150 участников, описано более 14,2 тыс. уникальных карточек в национальном каталоге", - отметил он.

Согласно постановлению правительства РФ, обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ, и передача сведений об обороте товаров в систему начнется с 1 октября 2020 года. Реализация немаркированных товарных остатков разрешается до 30 сентября 2021 года.