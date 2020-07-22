Госдума приняла закон об уточнении особенности корпоративных процедур в 2020 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий правила проведения в 2020 году общих собраний публично-правовых компаний и других корпоративных процедур. Документ был инициирован депутатом от фракции "Справедливая Россия" Михаилом Емельяновым.

Закон уточняет, что общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью (ООО), повестка дня которого включает утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, по решению исполнительного органа ООО в 2020 году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

Для акционерных обществ (АО) устанавливаются сроки составления протоколов общего собрания акционеров, а также заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО в 2020 году (6 рабочий дней), устанавливаются особенности оглашения (доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) решений, принятых общим собранием акционеров, и итогов голосования в 2020 году. Устанавливаются особенности подготовки к проведению в 2020 году годового общего собрания акционеров (за исключением годовых общих собраний акционеров, проводимых в 2020 году, сообщения о проведении которых сделаны до дня вступления закона в силу).

Действие соответствующих положений законов "Об обществах с ограниченной ответственностью" и "Об акционерных обществах" приостанавливается до 31 декабря 2020 года включительно.