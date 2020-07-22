{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон об уточнении особенности корпоративных процедур в 2020 году

Согласно документу, общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью, повестка дня которого включает утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, может быть проведено в форме заочного голосования

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий правила проведения в 2020 году общих собраний публично-правовых компаний и других корпоративных процедур. Документ был инициирован депутатом от фракции "Справедливая Россия" Михаилом Емельяновым.

Закон уточняет, что общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью (ООО), повестка дня которого включает утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, по решению исполнительного органа ООО в 2020 году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

Для акционерных обществ (АО) устанавливаются сроки составления протоколов общего собрания акционеров, а также заседания совета директоров (наблюдательного совета) АО в 2020 году (6 рабочий дней), устанавливаются особенности оглашения (доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) решений, принятых общим собранием акционеров, и итогов голосования в 2020 году. Устанавливаются особенности подготовки к проведению в 2020 году годового общего собрания акционеров (за исключением годовых общих собраний акционеров, проводимых в 2020 году, сообщения о проведении которых сделаны до дня вступления закона в силу).

Действие соответствующих положений законов "Об обществах с ограниченной ответственностью" и "Об акционерных обществах" приостанавливается до 31 декабря 2020 года включительно.

Теги
РоссияЕмельянов, Михаил Васильевич
Госдума сократила перечень мероприятий, на которые могут принимать ставки букмекеры
Закон также устанавливает обязанность организатора азартных игр размещать в доступном для посетителей месте действующую банковскую гарантию исполнения обязательств
Читать полностью