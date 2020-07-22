Госдума сократила перечень мероприятий, на которые могут принимать ставки букмекеры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут приниматься ставки, и ряд других норм по регулированию деятельности организаторов азартных игр. Закон инициирован правительством РФ.

Для недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности закон предусматривает ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут приниматься ставки, - определяется исчерпывающий список таких мероприятий. Речь идет о спортивных соревнованиях, в том числе организованных международными спортивными организациями, всероссийскими и иностранными спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами и испытаниях лошадей на ипподромах.

Закон устанавливает обязанность организатора азартных игр, имеющего лицензию на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, по размещению в доступном для посетителей игорного заведения месте действующей банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр или ее копии. Неисполнение данного требования может повлечь за собой лишение такой лицензии.

Документом уточняются требования к банковской гарантии, в соответствии с которыми она выдается банком, включенным в предусмотренный Налоговым кодексом РФ перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Также предусматривается, что в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок и процессинговых центрах может использоваться исключительно оборудование, которое не является игровым, но с помощью которого осуществляется учет и обработка ставок, принятых от участников азартных игр, фиксация результатов азартных игр, расчет сумм подлежащих выплате выигрышей и ряд других функций. Это оборудование может использоваться только работниками организатора азартных игр, перечень такого оборудования устанавливается правительством.

Поправки ко второму чтению

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, ко второму чтению документа был существенно сокращен перечень мероприятий, в отношении которых в букмекерских конторах могут заключаться пари, теперь это исключительно спорт. "Дополнительно предусмотрены целевые отчисления со ставок на иностранный спорт, которые будут направляться на развитие детско-юношеского спорта, размер и порядок отчислений будут определять правительство и Минспорт. Установлен запрет на совмещение деятельности в букмекерских конторах и деятельности от тотализаторов, которые теперь организовывают пари исключительно на испытания лошадей", - сказал Жигарев.