Годовое заседание Делового совета БРИКС пройдет осенью в онлайн-формате

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Годовое заседание Делового совета БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет осенью в режиме видеоконференции. Об этом сообщил в среду глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, возглавляющий российскую часть совета.

"В связи с переносом саммита и рекомендацией Министерства иностранных дел России мы приняли решение о проведении годового заседания Делового совета БРИКС в режиме видеоконференцсвязи осенью текущего года", - сказал он на очередном заседании совета, которое было посвящено совместному заявлению о пандемии коронавируса.

"Так как традиционно годовое заседание мы проводим в привязке к саммиту, о точных датах мы сможем сообщить после определения сроков проведения этого саммита", - отметил Катырин.

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".