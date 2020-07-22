Госдума приняла закон о расширении перечня разрешенных валютных операций

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Документ инициирован правительством РФ и подготовлен во исполнение утвержденного кабмином плана реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления на счета представительств или филиалов юридических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, денежных средств, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками - нерезидентами.

Также устанавливаются случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Уточняется перечень местных расходов резидентов, которые оплачиваются нерезидентами в период строительства резидентами объектов на территориях иностранных государств.

Закон определяет случаи признания зачета встречных обязательств с нерезидентами РФ - это наличие двусторонних договоров и проведение расчетов через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок.

Согласно документу, расширяется перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, если расчеты между резидентами и нерезидентами осуществляются в соответствии с правилами, принятыми международными организациями в области международных перевозок, устанавливающими порядок проведения таких взаиморасчетов.

Поправки ко второму чтению

Принятые во втором чтении документа поправки обязывают резидентов представлять налоговым органам отчеты о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Уточняется также возможность проводить расчеты через счета, открытые не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка. Также устанавливается, что перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверждается ФНС России и размещается на ее официальном сайте в интернете.

Уточняются случаи, когда уполномоченные банки и госкорпорация "ВЭБ.РФ" обязаны передавать органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицу, нарушившему требования закона "О валютном регулировании и валютном контроле", соответствующую ведомость банковского контроля по состоянию на дату выявления нарушения.

Положения закона в части представления резидентами налоговым органам сведений о зачислении или списании денежных средств и иных финансовых активов на счета (во вклады) резидентов, открытые в организациях финансового рынка (за исключением банков), расположенных за пределами территории РФ, а также об остатках денежных средств и иных финансовых активов на таких счетах (вкладах), применяются с 1 января 2021 года.