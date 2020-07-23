Счетная палата: господдержка пока незначительно повлияла на межрегиональные авиаперевозки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Субсидирование государством развития межрегиональных авиаперевозок пока не показало существенных результатов. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки программы субсидирования межрегиональных рейсов (она была проведена по данным за 2017-2018 и истекший период 2019 года).

Проверка проводилась на основе данных программы субсидирования региональных перевозок, а также перевозок в Калининград, на Дальний Восток и в Симферополь. Как следует из отчета Счетной палаты, ведомство проводило проверку Росавиации, "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний".

"В 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86% по сравнению с 2017 годом - до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и те, которые уже были раскручены в коммерческих перевозках, что никак не способствовало расширению маршрутной сети. Доля таких раскрученных маршрутов в 2017 году составила 27%, в 2018 году - 32,6%, в 2019 году - 31%. При этом доля новых уникальных маршрутов в этот период составляла незначительную величину от 4,5% до 8,5%", - сообщил аудитор Валерий Богомолов (его слова приводятся в сообщении Счетной палаты по итогам проверки).

Также господдержка не обеспечила доступ к большинству удаленных городов и других населенных пунктов, где авиация является единственным способом транспортного сообщения, отмечается в релизе контрольного ведомства.

"Так, за прошлые три года количество городов субсидируемой маршрутной сети (включая труднодоступные и удаленные) увеличилось на 59% и составило 94 города. Однако в нее вошли только 48 труднодоступных и удаленных населенных пунктов из 462, включенных в соответствующий перечень", - сообщила Счетная палата. При этом в ведомстве уточняют, что на субсидируемых маршрутах не был отмечен значительный рост пассажиропотока: количество пассажиров увеличилось в три раза, но при этом доля пассажиров, которые летели напрямую между регионами, минуя Москву, составляет всего от 2% до 6%, в зависимости от маршрута. Более того, по итогам проверки ведомство выявило, что и доступность авиабилетов для льготников "увеличилась скорее номинально".

Финансирование программ субсидирования

Кроме того, в Счетной палате отметили "несовершенство правил определения размера субсидий".

"Они (правила - прим. ТАСС) не учитывают особенности экономической деятельности авиакомпании, а подходы к их формированию непрозрачны. В результате по одним субсидированным маршрутам авиакомпании получили значительный убыток, а по другим необоснованно высокую прибыль", - отметил Богомолов.

Также в Счетной палате отметили, что Росавиация рассчитывала реальную потребность в средствах федерального бюджета, во-первых, на основе данных прошлых лет, а во-вторых, после того, как был сформирован проект бюджета на очередной финансовый год. По мнению контрольного органа, это "снижает обоснованность формируемых объемов бюджетных ассигнований". Также такое финансовое планирование в итоге приводило в том числе к необходимости дополнительного финансирования в течение года.

При этом в отчете Счетной палаты приводятся примеры, когда Росавиация не проводила проверки предоставленных авиакомпаниями отчетов о использовании субсидий "должным образом", например по маршруту Якутск - Магадан - Якутск авиакомпании "Якутия" и Сочи - Благовещенск - Сочи "Уральских авиалиний".

Также Счетная палата выяснила, что доходы авиакомпаний от пассажиров на субсидируемых маршрутах зачастую не покрывали себестоимость перевозки на одного пассажира. Но при этом на отдельных маршрутах, например авиакомпании "Уральские авиалинии" в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, в 2019 году "сложилась высокая рентабельность" в сравнении с установленными правилами.

Развитие межрегиональных авиамаршрутов - это одна из ключевых целей Комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры, напомнили в ведомстве. Документ был утвержден в сентябре 2018 года. Согласно плану, подразумевается, что до 2024 года 51,35% всего внутреннего пассажиропотока на воздушном транспорте приходится на прямые региональные рейсы, минуя Москву.

Предложения Счетной палаты

По итогам проверки контрольный орган предложил направить информационное письмо в правительство РФ с предложением в том числе рассмотреть возможность внесения изменений в правила субсидирования региональных авиарейсов, а также направить письмо в Минтранс и рассмотреть возможность совместной с Росавиацией разработки "методики расчета потребности объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий авиакомпаниям на этапе бюджетных проектировок". Более того, Счетная палата предлагает направить представление в Росавиацию и письмо в "Аэрофлот".