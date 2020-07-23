Аналитики прогнозируют дефицит бюджетов регионов на уровне 200-300 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджетов регионов России в текущем году составит около 200-300 млрд рублей, или 2,5-3,5% от их общих доходов. Такой прогноз дается в исследовании Национального рейтингового агентства, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Резкое сокращение региональных экономик в первой половине 2020 года и выпадающие доходы региональных бюджетов, связанные с предоставлением льгот по налогам и аренде имущества, неизбежно приведут к существенному росту дефицитов бюджетов субъектов РФ. Дефицит бюджетов регионов России в 2020 году составит около 200-300 млрд рублей, или 2,5-3,5% от их общих доходов", - говорится в исследовании, посвященному тому, как российские регионы справляются с экономическими последствиями пандемии.

При этом отмечается, что рост и объем дефицита будут варьироваться в зависимости от региона. Регионами в зоне особого риска в среднесрочной перспективе авторы исследования называют субъекты РФ, с высокой долей в валовом региональном продукте отраслей, наиболее пострадавших в условиях ограничений. К ним относятся Севастополь, Дагестан, Краснодарский край, Чеченская Республика и Крым. В них, по словам аналитиков, доля "замороженных" в условиях пандемии секторов экономики (туризма, общественного питания, спорта, досуга и развлечений) превышает 5% от ВРП, в то время как среднероссийское значение показателя - 2,4%.

Аналитики полагают, что основными способами покрытия дефицитов станут трансферты из федерального бюджета и долговое финансирование (бюджетные и коммерческие кредиты). Эти меры, как отмечается в документе, показывают, что Минфин временно откажется от политики ограничения госдолга регионов.

"С учетом своего масштаба кризис 2020 года может привести к еще более продолжительному периоду роста госдолга регионов, а от федерального Минфина потребуются еще более эффективные решения по реструктуризации и ограничению региональных долгов", - считают аналитики.