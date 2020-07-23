Эксперты считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до нового исторического минимума

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России не планирует завершать цикл активного смягчения денежно-кредитной политики, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценкам, на заседании 24 июля совет директоров ЦБ может снизить ключевую ставку до 4-4,25% годовых и обновить исторический минимум.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

На предыдущем заседании 19 июня регулятор понизил ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4,5%, тем самым установив новый исторический минимум. С момента введения в 2013 году ставка не опускалась ниже 5,5%.

По оценкам экспертов, на предстоящем заседании совет директоров ЦБ будет выбирать между снижением ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.). Так, 6 из 23 опрошенных ТАСС экспертов ожидают, что ставка опустится до 4%, 12 экспертов - до 4,25%. Остальные не смогли отдать приоритет одному из двух вариантов.

Снижение ставки остается основным сценарием

На сегодняшний день ситуацию в российской экономике можно сопоставить с кризисом 2008-2009 годов, считают эксперты. Согласно оценке департамента исследований и прогнозирования ЦБ, во II квартале ВВП России рухнул на 9,5-10%.

При этом, по данным Росстата, падение - как в промышленности, так и в потреблении - продолжалось и в июне, когда ограничительные меры из-за пандемии начали отменять. "Объем промпроизводства сократился на 9,4% в годовом выражении, розничные продажи упали на 7,7% в годовом выражении", - уточняет главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Преодоление негативных последствий коронавируса является сейчас центральной задачей правительства и ЦБ, поэтому на предстоящем заседании регулятор с высокой вероятностью пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. "Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса", - поясняет Соколов.

Помимо прочего, нельзя исключать риски второй волны пандемии, указывает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. Ранее регулятор исходил из предположения, что повторных ограничений в экономике не будет.

Мотиватором для ЦБ остаются и дезинфляционные риски. "Основой денежно-кредитной политики Банка России остается инфляционное таргетирование. Низкий спрос как оставался, так и остается мощным дезинфляционным фактором. Конечно, его рост значительно начал проявляться уже в июне. Торговый оборот вернулся на докризисный уровень, но лишь по отдельным категория товаров", - поясняет аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Таким образом, темпы инфляции, которые по состоянию на 13 июля составили 3,4%, по-прежнему ниже прогнозного диапазона ЦБ на текущий год (3,8-4,8%) и оставляют регулятору простор для дальнейшего смягчения процентной политики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

По мнению аналитика "Финама" Сергея Дроздова, в своем сопроводительном комментарии по итогам заседания совета директоров ЦБ, скорее всего, понизит прогноз по инфляции до 3,5-3,8%. Прогноз на 2021 год может быть скорректирован до 3-3,5% с 4%, полагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

К концу года ставка не превысит 4%

Большая часть опрошенных экспертов полагает, что до конца 2020 года ключевая ставка может опуститься вплоть до 3,75%.

"Снижение ключевой ставки на 25 б.п. будет менее действенным, зато оставит пространство для еще одного шага в сентябре", - считает ведущий аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. "Снижение на 50 б.п. может сильнее сказаться на экономике, инвестиционной активности, потреблении и прочем, но будет менее эффективным с точки зрения формирования ожиданий по будущему изменению ставки, что может ухудшить спрос на ОФЗ и затруднить заимствования на рынке для Минфина", - поясняет она.

Если ЦБ понизит ставку на 25 б.п. и подаст рынку "голубиный" сигнал (курс на понижение - прим. ТАСС) в отношении дальнейших действий по ключевой ставке, рынок начнет "закладываться" на еще одно снижение на 25 б.п. в начале осени. При понижении ставки сразу на 50 б.п. сигнал регулятора будет более нейтральным, считает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

В Deutche Bank полагают, что действия регулятора могут быть более решительными в силу долгого перерыва между заседаниями (следующее состоится 18 сентября). То есть ЦБ может пойти на снижение ставки на 50 б.п., "чтобы поддержать восстановление экономики и уменьшить негативные последствия пандемии в течение следующих двух месяцев".

По мнению начальника Центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ также можно ожидать снижения диапазона нейтральной ставки до 5-6%.

Вне зависимости от того, какое решение ЦБ примет в эту пятницу, эксперты сходятся во мнении, что к концу 2020 года ключевая ставка достигнет 4%, а в "БКС Премьер" ожидают ее снижения до 3,75%. Но на еще одно снижение на 100 б.п. регулятор вряд ли решится, считают эксперты.

Прогнозы участников рынка

Сбербанк - 4%

Газпромбанк - 4%

"Русский стандарт" - 4%

"Тинькофф инвестиции" - 4%

ГК "Финам" - 4%

"Ренессанс капитал" - 4%

Совкомбанк - 4-4,25%

УК "Альфа-капитал" - 4-4,25%

"БКС Премьер" - 4-4,25%

"Уралсиб" - 4,25%

Промсвязьбанк - 4,25%

Росбанк - 4,25%

ING - 4,25%

Deutsche Bank - 4,25%

"Сбербанк управление активами" - 4,25%

"Газпромбанк - управление активами" - 4,25%

"ВТБ Капитал" - 4,25%

ИК "Велес Капитал" - 4,25%

ИК "Фридом Финанс" - 4,25%

Альфа-банк - 4,25%

BCS Global Markets - 4,25%

ИАЦ "Альпари" - 4,25%

АКРА - 4,25-4,5%.