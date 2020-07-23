В Киеве заявили, что готовятся к частичной остановке работы ГТС из-за сокращения транзита

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" ведет подготовку к частичному выводу из эксплуатации своей газотранспортной системы (ГТС) в связи с ожидаемым сокращением транзита российского природного газа. Об этом сообщил главный инженер компании Юрий Зябченко во время онлайн-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Подготовлены технические требования под выведение из эксплуатации, консервацию, под продолжение эксплуатации с минимизацией расходов и альтернативный вариант. Альтернативный вариант - это строительство и эксплуатация маневренных мощностей для энергорынка", - сказал он. По его словам, уже определены объекты, которые постепенно будут выводиться из эксплуатации. "Мы [эти объекты] описали, существует инструкция относительно перевода этих объектов в особый режим. Далее будет стандартная процедура описи технико-экономических обоснований относительно эффективности использования разных вариантов", - сказал Зябченко.

По его словам, по предварительным расчетам, на Украине может быть выведено из эксплуатации около 2 тыс. км из 33 тыс. км магистральных газопроводов и около половины объектов инфраструктуры, которые обеспечивают прокачку газа, в том числе компрессорные станции, газоперекачивающие агрегаты.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон добавил в свою очередь, что окончательное решение по оптимизации работы ГТС будет принимать собственник, то есть Министерство финансов, а также кабинет министров. "Наша задача - подготовить все расчеты, обоснования и предоставить на согласование", - сказал Макогон.

В компании сообщали ранее, что транзит российского газа через Украину в первом полугодии сократился на 45% - до 24,9 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Киеве считают, что это связано с запуском газопровода "Турецкий поток", по которому Болгария, Греция, Турция и Румыния начали получать газ из РФ. По прогнозам украинской стороны, в 2020 году транзит газа из РФ может составить 52-55 млрд куб. м.

Транзитный контракт с РФ

Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020-2024 годы с возможностью продления еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 годы. Новые договоренности предусматривают принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Макогон заявлял ранее, что Украина планирует перестраивать свою ГТС под транзитную мощность около 40 млрд куб. м в связи с ожидаемым сокращением транзита. По его словам, Киев будет вкладывать средства в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будут постепенно выводиться из эксплуатации.