ТОР "Столица Арктики" в Мурманске будет расширена поэтапно на несколько участков

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Расширение границ территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" планируется провести в несколько этапов в связи с появлением новых потенциальных резидентов в поселке Минькино под Мурманском и в поселке Лиинахамари Печенгского района Мурманской области. Об этом сообщила в четверг во время заседания Наблюдательного совета ТОР заместитель главы региона Ольга Кузнецова.

"ТОР "Столица Арктики" будет расширена еще на один участок в Минькино под инвестиционный проект терминала "Ударник" компании "Норебо" по перевалке рыбной продукции. Следующим этапом расширения будет включение в ТОР проекта "Порт Лиинахамари" - это туристический проект, который предусматривает развитие туристической инфраструктуры в поселке Лиинахамари. Сейчас ведется решение вопроса по земельным участкам", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что работа по расширению ТОР продолжается, есть желание стать резидентом у компании "Русская аквакультура", которая в поселке Ретинское под Мурманском проектирует смолтовый завод. В ближайшее время будет также подписано соглашение по вхождению в ТОР в качестве резидента с ООО "Морской терминал ТУЛОМА", это произойдет, как только компания завершит перерегистрацию.

В настоящее время, по информации регионального правительства, в состав ТОР "Столица Арктики" входят четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области", ПАО "Новатэк" стал ее первым резидентом. При этом работа по расширению списка инвесторов продолжается, всего еще семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в ТОР.

Резидентами уже занято более 70% площади ТОР, это 693,43 га. Общая площадь ТОР "Столица Арктики" составляет 990,14 га.