АСВ подало иск о взыскании с контролирующих лиц "Межтопэнергобанка" более 11 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с бывших контролирующих лиц ПАО "Межтопэнергобанк" 11,9 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.

АСВ требует привлечь к ответственности в форме возмещения убытков и взыскания с них 11,9 млрд руб. председателя правления Юрия Шутова, бенефициаров Игоря Грабового, Евгения Астахова, Александра Астанкова, Игоря Меньшенина, Игоря Перминова, Константина Котельникова, Марину Рудакову-Фисенко (ранее - Немцова), Т. А. Савельеву, Евгению Копейкину, Александра Забелина.

"В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц, реализация привилегированных акций, заключались сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, а также производился вывод залогового обеспечения", - отмечается в сообщении АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у "Межтопэнергобанка" в июле 2017 года. В октябре 2017 года Арбитражный суд Москвы признал "Межтопэнергобанк" банкротом, а функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.