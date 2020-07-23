ЦБ упрекнул новостные агрегаторы в рекламе мошеннических ресурсов

"Большое количество новостных агрегаторов, которых сейчас расплодилось огромное количество, живут за счет рекламы. Правильно сформулированный красивый баннер, показанный на таком новостном агрегаторе, - это очень хороший инструмент для перехода на фишинговый сайт со всеми вытекающими последствиями", - заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в ходе "Дальневосточного медиасаммита 2020".

Он добавил, что речь идет также и о рекламе финансовых пирамид. Особенно эта проблема актуальна, если новостной агрегатор публикует якобы экономические новости, подчеркнул Сычев.