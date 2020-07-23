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ЦБ упрекнул новостные агрегаторы в рекламе мошеннических ресурсов

В Банке России указали, что "правильно сформулированный красивый баннер, показанный на таком новостном агрегаторе, - это очень хороший инструмент для перехода на фишинговый сайт"
Здание Центробанка РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России упрекнул новостные агрегаторы в размещении на сайтах рекламы мошеннических ресурсов.

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"Большое количество новостных агрегаторов, которых сейчас расплодилось огромное количество, живут за счет рекламы. Правильно сформулированный красивый баннер, показанный на таком новостном агрегаторе, - это очень хороший инструмент для перехода на фишинговый сайт со всеми вытекающими последствиями", - заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в ходе "Дальневосточного медиасаммита 2020".

Он добавил, что речь идет также и о рекламе финансовых пирамид. Особенно эта проблема актуальна, если новостной агрегатор публикует якобы экономические новости, подчеркнул Сычев.

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