Татарстан намерен первым в РФ создать бондовую зону для трансграничной интернет-торговли

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Республика Татарстан готова первой в России создать у себя бондовую зону для трансграничной интернет-торговли через специальную свободную экономическую зону. Соответствующее предложение президент Татарстана Рустам Минниханов направил министру финансов России Антону Силуанову, сообщила журналистам в четверг пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

"Президент РТ Рустам Минниханов направил письмо в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность организации в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны, ориентированной на трансграничную интернет-торговлю", - говорится в сообщении.

В письме отмечается, что в Татарстане есть все необходимые условия для создания бондовой зоны: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение и поддержка республиканских органов власти.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время развитию бондовых зон В2В2С на территории России препятствует отсутствие соответствующего нормативного регулирования. Действующие таможенные нормы не позволяют применять упрощенный порядок выпуска товаров в почтовых отправлениях в адрес физических лиц на территории Евразийского экономического союза при использовании модели таможенного склада.

По словам главы региона, модель бондовых складов В2В2С является не только эффективной мерой поддержки и развития несырьевого розничного экспорта по каналам трансграничной интернет-торговли, но и успешным инструментом регулирования импорта в почтовых отправлениях в адрес физических лиц с упрощенной системой администрирования таможенных сборов и платежей с каждого отправления.

Понятие "бондовые склады" используется для обозначения места с особым таможенным статусом, используемого для накопления, хранения и распределения товаров, реализуемых физическим лицам через интернет площадки (маркетплейсы). Особый таможенный статус бондового склада позволяет не платить таможенные пошлины и налоги при хранении на нем импортируемых товаров до их приобретения конечным покупателем - физическим лицом, осуществляющим покупку, например, с территории Российской Федерации.