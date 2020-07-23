Единороссы считают нужным отдельно прописать статус самозанятых в законодательстве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Статус самозанятых граждан, включая их права и гарантии, должен был закреплен в законодательстве отдельно. Об этом в четверг заявил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе брифинга по итогам весенней сессии.

"Тема самозанятых сама по себе крайне важна, - сказал он. - Сейчас всеми признано, что этот эксперимент удачный и крайне важный для людей, он распространен на территорию всей Российской Федерации, но сам статус самозанятых сегодня определяется у нас через налоговое законодательство".

"Поэтому мы считаем, что было бы правильным разработать законодательство о статусе самозанятых с перечислением прав, возможностей, гарантий, которые существуют для данной категории, и развести понятия самозанятых и работников, в том числе дистанционных, чтобы не было злоупотреблений", - продолжил Исаев. Он заметил, что некоторые работодатели переводят своих сотрудников в категорию самозанятых, чтобы платить меньше налогов.

Депутат также обратил внимание на то, что сегодня лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых и потерявшие доход, не могут встать на учет в службу занятости и претендовать на пособия до тех пор, пока они не закрыли свое индивидуальное предприятие или не отказались от профессиональной деятельности. "Возникает вопрос - а зачем это требование? - сказал Исаев. - Мы считаем, что в данном случае должны быть внесены изменения, люди, потерявшие доход, должны получить право искать работу при помощи службы занятости и получать социальную помощь".