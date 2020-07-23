Минтранс разъяснил правила возврата авиабилетов во время режима ЧС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ разъяснил правила возврата авиабилетов во время угрозы возникновения режима чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или режима ЧС. Сами правила были утверждены постановлением правительства в начале июля. Разъяснения опубликованы на сайте Минтранса.

Правила применяются ко всем авиабилетам в Китай с вылетом с 1 февраля этого года, по всем остальным внутренним и международным направлениям - с 18 марта для билетов, приобретенных до 1 мая 2020 года. Новые правила предполагают возможность для авиакомпаний вернуть средства за сданный авиабилет в течение трех лет, но при этом авиакомпания вправе также засчитать уже оплаченную сумму в счет приобретения новых авиабилетов. То есть предоставить пассажиру ваучер на будущий перелет.

При этом для льготных категорий граждан возврат средств за авиабилеты должен быть произведен в течение 10 дней. В эту категорию включены: инвалиды первой и второй группы и их сопровождающие, ветераны ВОВ и члены многодетных семей.

Более того, перевозчик должен будет начислять процент в пользу пассажира на использование законсервированных средств. "При этом […] на сумму оплаченной провозной платы подлежат начислению проценты за пользование денежными средствами в размере, определяемом ключевой ставкой ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете", - говорится в разъяснениях Минтранса.

Если авиакомпания не соблюдает все эти требования, добавили в Минтрансе, пассажир вправе обратиться за защитой своих законных прав в прокуратуру или в суд.

Российские авиакомпании с апреля начали опционально предлагать пассажирам оформить ваучеры вместо возврата средств за неиспользованные билеты в связи с массовыми отменами рейсов из-за распространения коронавируса.