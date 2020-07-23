Корпорация развития Карелии займется работой с региональными резидентами Арктической зоны

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Региональной управляющей компанией для работы с резидентами Арктической зоны РФ (АЗ РФ) в Карелии станет Корпорация развития республики. Об этом во время заседания регионального правительства в четверг сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

13 июля президент РФ Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, связанных с Арктической зоной страны. Экономическая зона была расширена: в Карелии к Кемскому, Лоухскому и Беломорскому районам добавили Калевальский и Сегежский районы, а также город Костомукшу.

"Уже сейчас в сфере нового арктического законодательства ведется работа по созданию института региональной управляющей компании, которая будет взаимодействовать с индивидуальными предпринимателями, организациями, которые планируют получить статус резидента Арктической зоны РФ. Такой региональной управляющей компанией станет Корпорация развития Республики Карелия", - сказал Ермолаев.

Заявки на получение статуса арктического резидента начнут принимать 28 августа, отметил министр.

Новые арктические районы Карелии, в частности Сегежский район и город Костомукша, где действуют одни из ключевых промышленных предприятий региона - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат и Костомукшский горно-обогатительный комбинат "Карельский окатыш", вносят ощутимый вклад в промышленное развитие республики. В регионе рассчитывают, что большинство предприятий здесь станут резидентами АЗ РФ. Новые меры поддержки позволят привлечь инвесторов для проектов по добыче железной руды, строительного камня для производства щебня, блочного камня, природного облицовочного камня, песка и песчано-гравийной смеси, а также обеспечить вблизи добычи обрабатывающие производства.