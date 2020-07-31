Кому поможет продление "дачной амнистии"

Закон о "дачной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2006 года, а продлиться она должна была до 1 марта 2015 года. За это время ею воспользовались более 10 млн человек. При этом в законодательстве термина "дачная амнистия" нет — в настоящий момент с учетом садово-огородной реформы под ней подразумевают сразу несколько норм, которые работают по-разному, но суть их сводится к одному — упростить процесс регистрации недвижимости. Некоторые из них действуют бессрочно, какие-то неоднократно продлевались.

И вот на фоне поручений президента России Владимира Путина законодатели предложили отодвинуть дату окончания "дачной амнистии" еще на пять лет. Мы разобрались в ее действующих условиях.