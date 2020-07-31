Кому поможет продление "дачной амнистии"

Закон о "дачной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2006 года, а продлиться она должна была до 1 марта 2015 года. За это время ею воспользовались более 10 млн человек. При этом в законодательстве термина "дачная амнистия" нет — в настоящий момент с учетом садово-огородной реформы под ней подразумевают сразу несколько норм, которые работают по-разному, но суть их сводится к одному — упростить процесс регистрации недвижимости. Некоторые из них действуют бессрочно, какие-то неоднократно продлевались.
И вот на фоне поручений президента России Владимира Путина законодатели предложили отодвинуть дату окончания "дачной амнистии" еще на пять лет. Мы разобрались в ее действующих условиях.
Так что все-таки такое "дачная амнистия"?
У многих россиян есть дома, дачи, земельные участки, на которые невозможно получить право собственности в обычном порядке из-за отсутствия необходимых документов. "Дачная амнистия" позволяет оформить такое имущество, предоставив минимум бумаг.
Вот несколько норм, которыми можно воспользоваться.
- Земельные участки, если они находились в бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении до даты вступления в силу Земельного кодекса РФ, то есть до октября 2001 года, можно оформить в собственность по заявлению. Норма действует бессрочно.
- С августа 2018 года власти отменили разрешение на строительство для частных домов (не больше трех этажей при высоте до 20 метров). Теперь, чтобы возвести дом, достаточно просто уведомить власти об этом. То есть вы не спрашиваете разрешения, а как бы говорите, мол, начинаю строить.
- Если вы начали строительство раньше августа 2018 года, то до 1 марта 2021 года зарегистрировать недвижимость можно без суда — также по уведомлению. Как раз этот срок и предполагается продлить еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.
- Дома на садовых участках можно узаконить без уведомления — по техническому плану и декларации. Но для этого также нужно, чтобы права на земельный участок подтверждались какими-то документами, а в ЕГРН не было зарегистрировано право собственности на эту землю. А вот если садовый участок уже оформлен в собственность, то, чтобы зарегистрировать стоящий на нем дом, придется подавать уведомление. Сейчас эта норма действует до 1 марта 2021 года. Ее тоже хотят продлить до 1 марта 2026 года.
Что нужно сделать, чтобы оформить объект?
Если речь идет об участке, который находился в вашей собственности еще до 2001 года, то достаточно обратиться в Росреестр с заявлением о регистрации права собственности.
Заявления и прилагаемые к ним документы можно подать через многофункциональный центр (МФЦ), отправить по почте или в электронном виде через официальный сайт Росреестра.
А уведомление о начале строительства подается в администрацию муниципалитета — также лично, по почте или через МФЦ, если есть такая возможность.
Какие документы понадобятся?
Для регистрации дома в упрощенном порядке в Росреестр нужно представить:
- заявление;
- любые документы, подтверждающие право человека на земельный участок. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, распоряжение местной администрации о выделении земли (иногда это бумажка из сельсовета, выданная полвека назад, о выделении участка в пользование);
- разрешение на строительство;
- документ об оплате госпошлины;
- подготовленный кадастровым инженером технический план жилого дома. За изготовлением плана необходимо обратиться к кадастровому инженеру, которого можно найти либо в БТИ, либо в компании, оказывающей такие услуги. Изготовление технического плана занимает около 10–14 дней и может стоить 10–20 тыс. рублей в зависимости от размеров недвижимости.
А если вы только собираетесь строить дом на своем участке, то нужны будут следующие документы:
- уведомление о начале строительства. Здесь нужно указать все данные о будущей стройке. Для этого даже есть специальная форма;
- документы на земельный участок;
- описание внешнего вида дома, если его строят в историческом поселении. Перечень таких можно найти на сайтах региональной администрации;
- доверенность для представителя, если подаете документы не сами.
Что делать тем, кто не успеет зарегистрировать дом в срок?
После для регистрации права собственности потребуется получать в органе местного самоуправления разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию. Но если законопроект о продлении "дачной амнистии" примут, крайний срок сдвинется на 2026 год.
А что делать, если дом на участке зарегистрирован, а сарай и баня — нет?
Их тоже лучше зарегистрировать. Причем сделать это можно без получения разрешения на строительство или уведомления.
Чтобы зарегистрировать нежилую постройку, нужно обратиться с заявлением в Росреестр, представить документы на земельный участок и заполнить специальную декларацию с информацией о постройке.
Что даст регистрация права собственности?
Если у владельца не оформлено право собственности на дом, то он не может в полной мере им распоряжаться. Например, в случае возникновения спора с соседями, желании продать недвижимость, поменять, подарить или передать по наследству возникнут сложности: строение придется оформлять в собственность, собирать все необходимые бумаги и получать разрешения.
Кроме того, если на участке под индивидуальное жилищное строительство за десять лет не появился официально зарегистрированный жилой дом, то сумма земельного налога для собственника будет удваиваться.
А еще неоформленный жилой дом — это самовольная постройка. За ее возведение владельца могут оштрафовать.